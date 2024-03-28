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В мэрии Краснодара обновили тарифы на похоронные услуги в городе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-obnovili-tarify-na-pohoronnye-uslugi-v-gorode
В мэрии Краснодара обновили тарифы на похоронные услуги в городе
Фото carolynabooth, pixabay.com

Постановление об утверждении тарифов на ритуальные услуги, выполняемые городским МУП, опубликовали на сайте администрации краевой столицы.

Согласно представленному документу, изготовление гроба будет стоит от 5,7 до 8,4 тыс. рублей. Стоимость креста варьируется от 2,7 до 4,1 тыс. рублей, а траурного венка от 774 до 14,1 тыс. рублей.

Тарифы на рытье могил составили от 2,1 до 13,2 тыс. рублей. Перевозка тела городское кладбище обойдется в сумму от 7 тыс. рублей.

С полным списком тарифов на похоронные услуги городского МУП можно ознакомиться по ссылке.

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