В мэрии Краснодара обновили тарифы на похоронные услуги в городе

Постановление об утверждении тарифов на ритуальные услуги, выполняемые городским МУП, опубликовали на сайте администрации краевой столицы.

Согласно представленному документу, изготовление гроба будет стоит от 5,7 до 8,4 тыс. рублей. Стоимость креста варьируется от 2,7 до 4,1 тыс. рублей, а траурного венка от 774 до 14,1 тыс. рублей.

Тарифы на рытье могил составили от 2,1 до 13,2 тыс. рублей. Перевозка тела городское кладбище обойдется в сумму от 7 тыс. рублей.

С полным списком тарифов на похоронные услуги городского МУП можно ознакомиться по ссылке.

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