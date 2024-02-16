Гидротехнические сооружения оборудуют на кладбище в хуторе Ленина Краснодара

Территорию кладбища в хуторе Ленина подтопляет уже более двух недель из-за выпадения осадков на протяжении долгого времени.

Кладбище было хуторским: его открыли для захоронений до введения нового федерального закона «О погребении и похоронном деле», поэтому системы ливневой канализации там нет.

Подтопление участков и дорог с 1 февраля ликвидирует водооткачивающая техника, однако уровень грунтовых вод остается на высоких отметках.

«Такой масштаб подтопления территории кладбища наблюдается впервые. После ликвидации последствий затопления в первоочередном порядке будет проработан вопрос обустройства гидротехнических сооружений, которые будут препятствовать затоплению мест захоронений», — сообщил замглавы Краснодара Максим Онищенко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», воду на кладбищу в хуторе Ленина откачивают в светлое время суток, однако из-за грунтовых вод подтопления появляются снова.