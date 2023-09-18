В мэрии Краснодара 27 сотрудников скрывали доходы, одного из них уволили

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение антикоррупционного законодательства в управлении по вопросам семьи и детства администрации Краснодара.

Проверка выявили многочисленные случаи предоставления чиновниками недостоверной информации о доходах. Некоторые сотрудники скрыли доходы на сумму более 7 млн рублей. В связи с этим 27 сотрудников управления привлекли к дисциплинарной ответственности.

Чиновника, который скрыл более 2 млн рублей доходов и наличие автомобиля, уволили с муниципальной служба в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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