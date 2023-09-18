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В мэрии Краснодара 27 сотрудников скрывали доходы, одного из них уволили

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-27-sotrudnikov-skryvali-dohody-odnogo-iz-nih-uvolili
В мэрии Краснодара 27 сотрудников скрывали доходы, одного из них уволили
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение антикоррупционного законодательства в управлении по вопросам семьи и детства администрации Краснодара.

Проверка выявили многочисленные случаи предоставления чиновниками недостоверной информации о доходах. Некоторые сотрудники скрыли доходы на сумму более 7 млн рублей. В связи с этим 27 сотрудников управления привлекли к дисциплинарной ответственности.

Чиновника, который скрыл более 2 млн рублей доходов и наличие автомобиля, уволили с муниципальной служба в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре трех бывших чиновников приговорили к лишению свободы и штрафам за коррупцию. Уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Инны Хаустовой, экс-замглавы Каневского района Светланы Швидкой и бывшего главы Щербиновского района Алексея Беликова 24 июля рассмотрел Ленинский районный суд.

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