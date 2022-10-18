В мэрии и Гордуме Краснодара выразили соболезнования семьям погибших в Ейске

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И. о. главы краевой столицы Максим Слюсарев и председатель Гордумы Вера Галушко выступили со словами поддержки к пострадавшим в Ейске.

«Ужасная трагедия случилась в Ейске. От имени всех краснодарцев выражаю соболезнования родным погибших. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто сейчас находится в больницах. Краснодар скорбит вместе с вами и выражает искренние слова поддержки», — сказал Слюсарев.

Председатель Гордумы Краснодара Вера Галушко присоединилась к соболезнованиям.

«С болью в сердце депутаты городской Думы Краснодара восприняли вчера новость о крушении в Ейске самолета ВКС РФ, повлекшем человеческие жертвы. В этот тяжелый для всех нас час мы разделяем горечь каждой семьи, понесшей невосполнимую утрату, и выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших», — цитирует Галушко пресс-служба администрации Краснодара.

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