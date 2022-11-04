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В мэрии и гордуме Краснодара поздравили горожан с Днем народного единства

Общество
04.11.2022 10:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-i-gordume-krasnodara-pozdravili-gorozhan-s-dnem-narodnogo-edinstva
В мэрии и гордуме Краснодара поздравили горожан с Днем народного единства
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В День народного единства к жителям Краснодара обратились и. о. главы города Максим Слюсарев и председатель гордумы Вера Галушко.

Они отметили, что этот праздник неразрывно связан с историей и судьбой России.

«Дела и подвиги наших героических предков служат примером для нас. Учат нынешнее поколение россиян любви к Родине, гражданственности и патриотизму. Сегодня эти ценности особенно важны для нас. Когда Россия отстаивает свое место, свои интересы на мировой арене, борется с нацизмом и терроризмом, мы, как и всегда, должны быть едины. Вместе преодолевать все трудности и испытания. Вместе защищать нашу Родину, вместе побеждать», — сказал Слюсарев.

Он сообщил, что в настоящее время в Краснодаре в согласии живут представители свыше 120 национальностей и народов. По словам Слюсарева это является основой, на которой строится благополучие города.

Вера Галушко подчеркнула, что единство народов во многом является залогом процветания России.

«В таком многонациональном и многоконфессиональном государстве, как Россия, единство в многообразии является залогом его прочности и процветания. Жителям родной Кубани, на древней и хлебосольной земле которой воедино переплелись культура, традиции, исторические судьбы представителей многих народов и верований, хочу пожелать мира, добра, дружбы, взаимопонимания. Любите и уважайте друг друга, берегите наш край и всю нашу Россию!», — цитирует Галушко пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Армавире в День народного единства пройдет автопробег.

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