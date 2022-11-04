В Армавире в День народного единства пройдет автопробег
Общество
04.11.2022 09:20
Масштабный автопробег, посвященный Дню народного единства стартует 4 ноября в 14:00 с автопарковки напротив ж/д вокзала и Школы искусств.
Автоколонна во главе которой будут автомобили красного, синего и белого цвета пройдет по улицам города. Сбор участников с 13:00. Принять участие в мероприятии может каждый желающий.
Подробную информацию можно получить по телефону +7 902 405-00-04, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.
Организатором мероприятия выступает Центр национально-культурных объединений города Армавира.
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