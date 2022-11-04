В Армавире в День народного единства пройдет автопробег

Фото t.me/armawir_adm

Масштабный автопробег, посвященный Дню народного единства стартует 4 ноября в 14:00 с автопарковки напротив ж/д вокзала и Школы искусств.

Автоколонна во главе которой будут автомобили красного, синего и белого цвета пройдет по улицам города. Сбор участников с 13:00. Принять участие в мероприятии может каждый желающий.

Подробную информацию можно получить по телефону +7 902 405-00-04, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

Организатором мероприятия выступает Центр национально-культурных объединений города Армавира.

Читайте также: Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем народного единства.