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Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем народного единства

Общество
04.11.2022 08:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-zhitelej-krasnodarskogo-kraya-s-dnem-narodnogo-edinstva
Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем народного единства
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День народного единства отмечают в России ежегодно 4 ноября с 2005 года.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям региона с поздравлением.

«Наш край — часть большой, дружной семьи России, в которую мы с радушием приняли жителей новых территорий. Мы еще раз убеждаемся — только вместе мы сможем преодолеть любые трудности, защитить суверенитет нашей страны и противостоять всем вызовам и угрозам. Кубань, как и прежде, остается надежной опорой государства. У нас в крае в мире и согласии живут и трудятся представители более 140 национальностей», — написал Кондратьев в Telegram.

Во всех муниципалитетах Кубани 4 ноября пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Они будут посвящены истории праздника, сохранению традиций и культуры разных народов.

День народного единства учредили в память о событиях 1612 года. Тогда, 410 лет назад, народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре в День народного единства пройдет фестиваль #ВместеСильнее.

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