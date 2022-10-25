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В Мелитополе возле здания областной телекомпании подорвали самодельную бомбу

Происшествия
25.10.2022 12:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-melitopole-vozle-zdaniya-oblastnoj-telekompanii-podorvali-samodelnuyu-bombu
В Мелитополе возле здания областной телекомпании подорвали самодельную бомбу
В Мелитополе возле здания областной телекомпании подорвали самодельную бомбу

У здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» утром 25 октября сдетонировало самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали пять человек из числа сотрудников медиахолдинга и мирных жителей. Одного человека госпитализировали.

Взрывная волна вынесла окна и межкомнатные двери на нескольких этажах здания и повредила машину, проезжавшую мимо в момент взрыва. Предварительно, подорвали стоящие около телецентра «жигули». Мощность взрывчатки составила 1,5—2 кг в тротиловом эквиваленте.

Легкие ранения получили два сотрудника холдинга «ЗаМедиа», их состояние нормальное.

Следственный комитет России установит все обстоятельства преступления против журналистов и мирных жителей, действиям причастных дадут правовую оценку.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что компания продолжит работать. Киевской власти «не удастся лишить людей права получать достоверную и объективную информацию», приводит его слова РИА «Новости».

Несмотря на теракт, телеканал и радиостудия продолжают свою работу, подтвердили в пресс-службе администрации Мелитополя.

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