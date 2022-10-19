Бастрыкин: СК подтвердил причастность спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту
Происшествия
19.10.2022 13:16
О подтверждении версии об организации и планировании теракта на Крымском мосту украинскими спецслужбами глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил 19 октября.
Он также рассказал, что к теракту причастны граждане Украины, России, Армении и Грузии.
«Среди них — фигуранты, обеспечившие транзитный канал перевозки различных товаров на территорию РФ с целью последующего перемещения через государственную границу заминированной фуры», — сообщил Бастрыкин.
В настоящее время задержали восемь человек из 12. С ними провели следственные действия. Также проводятся экспертизы для установления инициирующего устройства взрывателя и механизма приведения в действие взрывчатки, сообщает РИА «Новости».
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