В медучреждениях Кубани проведут профилактические акции в рамках Дня борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря. ВИЧ-инфекция остается актуальной проблемой современности. До сих пор не найдены средства для проведения профилактических прививок, нет и лекарств для полного излечения пациентов.

Врачи с помощью существующих препаратов способны лишь снизить темп заболевания, остановить его развитие. Поэтому важно своевременно выявлять проблему, в том числе регулярно проходить медосмотры и сдавать анализы.

«Если чужая кровь попадает на кожу, либо на раневую поверхность, то, конечно, это нужно воспринимать как потенциально опасную жидкость. И в этом случае происходит профилактика — обильное промывание водой, обработка спиртсодержащим препаратом. И нужно обратиться в медицинское учреждение», — сказала и. о. заместителя главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Наталья Юшкова.

Провести профилактические мероприятия и напомнить гражданам об опасности заболевания — задача, которая стоит перед врачами края. В рамках Дня борьбы со СПИДом в региональных медучреждениях пройдут Дни здоровья.

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