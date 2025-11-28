В медучреждения Кубани в этом году закупили более 1,5 тыс. единиц оборудования

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью рассказал о реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в регионе.

Отвечая на вопрос, будет ли нацпроект способствовать увеличению продолжительности жизни человека до 150 лет, глава региона подчеркнул успешность программы.

«Долголетие должно быть активным, именно на это нацелен новый нацпроект, вобравший в себя программы здравоохранения. Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» могу назвать одним из самых динамичных», — отметил губернатор Кубани.

Кондратьев подчеркнул, что в рамках нацпроекта отремонтировали поликлиники в Калининском и Динском районах, также ведут работы в поликлинике Курганинского района.

Кроме того, в регионе возводят новые объекты, закупают медоборудование и устанавливают фельдшерско-акушерские пункты. По нацпроекту открыли уже шесть ФАПов.

Губернатор добавил, что в 2025 году приобрели более 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования, а также оснастили пять поликлиник 85 новой медтехникой для реабилитации.

«Чтобы первичная медпомощь была еще быстрее и доступнее, закупаем современный автотранспорт. В этом году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» районы получили 150 новых автомобилей», — подчеркнул губернатор Кубани.

Он добавил, что немаловажной частью программы является профилактика раннего выявления заболеваний, для этого в медучреждения поставляют диагностическое оборудование. Кроме того, в начале года открыли региональный эндокринологический центр, в котором проводят различные скрининговые обследования, сообщает aif.ru.

