На Кубани по нацпроекту пособия получат родители более чем 457 тыс. детей

Об этом в интервью рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Говоря о национальных проектах, основная цель которых — сделать жизнь удобнее и безопаснее, губернатор подчеркнул, что государство начинается с человека, с семьи и масштабная трансформация всей системы невозможна без опоры на эти институты.

«Вся социальная политика на Кубани сегодня выстраивается с самой важной целью — это новое качество жизни людей. На это нацелена программа комплексной поддержки всех поколений, от молодых родителей до бабушек и дедушек, — нацпроект «Семья», — сказал Кондратьев.

Он отметил важность поддержки многодетности, наряду с укреплением семьи, охраной материнства и детства, поддержкой старшего поколения и семейных ценностей. Кондратьев напомнил, что для Кубани большая семья традиционно была и остается нормой.

«В крае 95 тыс. пар воспитывают трех и более ребят. Понимаем, что это немалые расходы, поэтому семьи, где рождается третий или последующий ребенок, получают наш краевой материнский капитал, он включен в нацпроект. В этом году его размер почти 161 тыс. рублей, средства можно направить на улучшение жилищных условий, газификацию, медицинскую реабилитацию и образование детей. Такой поддержкой в этом году воспользовались почти 4,5 тыс. семей. Также в 2025 году по нацпроекту пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка получат родители более чем 457 тыс. детей», — Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что важно, чтобы семьи имели стабильный доход. На Кубани активно поддерживают предпринимательскую инициативу родителей, а также помогают в трудной ситуации. Действует социальный контракт.

«В этом году заложили на него почти 1,7 млрд рублей, и порядка 7 тыс. семей уже получили помощь и поддержку. В итоге свое дело открыли 2,5 тыс. человек, более 600 получили средства на развитие личного хозяйства», — сказал Кондратьев.

В регионе по нацпроекту «Семья» ремонтируют детсады, учреждения культуры, оснащают перинатальные центры и родильные дома и открывают женские консультации.

«Другой ключевой инициативой нацпроекта стала программа «Пушкинская карта», причем наш регион второй в стране по числу учреждений культуры, участвующих в ней, — их более 500. С начала года они провели уже свыше 25 тыс. мероприятий, которые молодежь посетила за федеральные средства по «Пушкинской карте». К концу 2030 года оснастим и переоборудуем 106 учреждений культуры», — цитирует Кондратьева aif.ru.

