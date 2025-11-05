В МЧС объяснили причину неприятного запаха в Краснодаре

Жители краевой столицы 5 ноября снова пожаловались на смог и запах гари.

Пользователи соцсетей отмечали, что неприятный запах наблюдается в городе уже больше суток. Также некоторые жители сообщали, что, кроме гари, в воздухе ощущается запах сероводорода.

В ЕДДС Краснодара сообщили, что, по данным Центра озеленения и экологии, а также стационарных постов, превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Обращений в ЕДДС от жителей также не поступало.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю запах гари объяснили сжиганием рисовой соломы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщения о неприятном запахе гари в воздухе появились в соцсетях жителей краевой столицы днем 3 ноября. На запах чае всего жаловались жители центра. Также запах ощущался в Прикубанском округе. Некоторые пользователи соцсетей предполагали, что причиной мог быть пожар на поле в Адыгее.

