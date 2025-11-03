Жители Краснодара пожаловались на смог и запах гари вечером 3 ноября

Сообщения о неприятном запахе горелого в воздухе появились в соцсетях жителей краевой столицы около 16:30.

Смог почувствовали жители в Центральном районе Краснодара — в микрорайонах Черемушки и Дубинка, а также в районе МЖК. На запах гари пожаловались и в Прикубанском округе.

По словам автора одной из публикаций, причиной смога мог стать пожар на поле в Адыгее. На фото к публикации видно, что белый дым от горящего поля через реку Кубань тянется на несколько десятков метров.

«Если вам сегодня в Краснодаре дышится хуже, чем обычно, то вот почему. Причина смога находится в Адыгее», — подписал публикацию очевидец.

