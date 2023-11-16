В МЧС назвали районы Кубани, где за сутки прошли самые сильные ливни

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. Последние сутки во многих муниципалитетах шел сильный дождь.

Больше всего осадков за 15 ноября выпало в Тимашевском районе — 65 мм, Павловском — 58 мм, Каневском — 54 мм и Приморско-Ахтарском — 53 мм. Усиление ветра зафиксировали в Анапе — до 21 м/с и Туапсинском районе —до 17 м/с.

За прошедшие сутки уровень воды в реках не поднимался до опасных отметок. Сейчас все реки находятся в руслах, подтопленных территорий в регионе нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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