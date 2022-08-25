Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В массовом ДТП под Краснодаром пострадали три человека

Происшествия
25.08.2022 19:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-massovom-dtp-pod-krasnodarom-postradali-tri-cheloveka
В массовом ДТП под Краснодаром пострадали три человека
Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 25 августа в 15:30 на 2 км автодороги «Дамба Шапсугского водохранилища» в Тахтамукайском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 27-летний житель Краснодара, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Chevrolet Niva и Toyota.

В результате аварии пострадал водитель Lada, а также 32-летний водитель и 53-летняя пассажирка Chevrolet Niva — жители Краснодарского края. Их доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП в Тахтамукайском районе проводят проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: в Славянском районе 25 августа на трассе произошло массовое ДТП с пятью автомобилями.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
  3. В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой
  6. В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу
Прямой эфир
Мы в соцсетях