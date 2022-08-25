В массовом ДТП под Краснодаром пострадали три человека
Происшествия
25.08.2022 19:30
Авария произошла 25 августа в 15:30 на 2 км автодороги «Дамба Шапсугского водохранилища» в Тахтамукайском районе Адыгеи.
По предварительным данным, 27-летний житель Краснодара, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Chevrolet Niva и Toyota.
В результате аварии пострадал водитель Lada, а также 32-летний водитель и 53-летняя пассажирка Chevrolet Niva — жители Краснодарского края. Их доставили в медицинское учреждение.
По факту ДТП в Тахтамукайском районе проводят проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.
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