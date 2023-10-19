В массовом ДТП на Кубани погиб 35-летний мотоциклист

Смертельная авария произошла 18 октября около 18:00 на улице Пугачева в станице Северской Северского района.

По предварительным данным, 44-летняя за рулем Renault Sandero выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу мотоциклу Honda, которым управлял 35-летний мужчина. После столкновения с иномаркой мотоцикл по инерции продолжил движение и врезался в припаркованный на обочине Hyundai Creta.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Он умер в больнице, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также: в Краснодаре мотоциклист насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный.