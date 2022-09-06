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В Марафоне здорового образа жизни в Сочи приняли участие почти 300 человек

Спорт
06.09.2022 17:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-marafone-zdorovogo-obraza-zhizni-v-sochi-prinyali-uchastie-pochti-300-chelovek
В Марафоне здорового образа жизни в Сочи приняли участие почти 300 человек
Фото t.me/officialsochi

Социальный проект, получивший грантовую поддержку Росмолодежи, действовал на курорте с июня по сентябрь.

Проект «Марафон здорового образа жизни «Yoga Метод» включал в себя теорию и практику по различным направлениям йоги, лекторий по Аюрведе, беседу с психологом, телесные практики. В заключении марафона провели выездной однодневный ретрит «Жизнь в ресурсе».

Проект презентовали на всероссийском форуме «Территория смыслов». Занятия по йоге продолжатся и будут проходить в Доме молодежи, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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