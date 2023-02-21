В Майкопе на тротуар рухнула часть крыши, которую сорвало ураганным ветром
Происшествия
21.02.2023 16:43
ЧП произошло 21 февраля около 12:00 возле многоквартирного дома на улице Победы, 26. Под завалами едва не оказалась женщина, которая проходила по тротуару за несколько секунд до падения кровли.
Видео с камер наблюдения с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как мимо дома проходит женщина, а через несколько секунд после ее ухода ураганный ветер срывает часть кровли. Обломки упали во дворе дома на тротуар.
В результате порывов ветра до 28 м/с сорвало часть кровли площадью 30 кв. м. На месте работают экстренные службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Адыгее.
Читайте также: ураганный ветер сорвал кровлю многоэтажки в Курганинске. Кровля дома рухнула на припаркованные автомобили. По факту повреждения кровли прокуратура Курганинского района организовала проверку.
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