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В Майкопе на тротуар рухнула часть крыши, которую сорвало ураганным ветром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-majkope-na-trotuar-ruhnula-chast-kryshi-kotoruyu-sorvalo-uragannym-vetrom
В Майкопе на тротуар рухнула часть крыши, которую сорвало ураганным ветром
Фото t.me/maykop_01

ЧП произошло 21 февраля около 12:00 возле многоквартирного дома на улице Победы, 26. Под завалами едва не оказалась женщина, которая проходила по тротуару за несколько секунд до падения кровли.

Видео с камер наблюдения с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как мимо дома проходит женщина, а через несколько секунд после ее ухода ураганный ветер срывает часть кровли. Обломки упали во дворе дома на тротуар.

В результате порывов ветра до 28 м/с сорвало часть кровли площадью 30 кв. м. На месте работают экстренные службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Адыгее.

Читайте также: ураганный ветер сорвал кровлю многоэтажки в Курганинске. Кровля дома рухнула на припаркованные автомобили. По факту повреждения кровли прокуратура Курганинского района организовала проверку.

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