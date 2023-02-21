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Ураганный ветер сорвал крышу многоэтажки в Курганинске. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uragannyj-veter-sorval-krovlyu-mnogoetazhki-v-kurganinske
Видео t.me/chp_Kurganinsk1

Это произошло 21 февраля около 14:00 в многоквартирном доме на улице Матросова, 203.

Очевидцы сняли произошедшее на видео и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как сильнейшие порывы ветра срывают кровлю пятиэтажного дома и уносят на землю. Кровля дома рухнула на припаркованные автомобили.

«Прокуратурой Курганинского района организована проверка по факту повреждения кровли многоквартирного дома в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что в результате порыва ветра до 23 м/с кровля жилого многоквартирного дома повредилась на площади 300 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. На месте падения кровли работают 36 спасателей и 11 единиц техники.

«Место обрушения в срочном порядке оцепили службы МЧС, на пути подъезда к дому № 203 А дежурят спасатели. В ближайшее время пострадавшая часть крыши будет разобрана и начнут работы по ее восстановлению», — написал в Telegram глава Курганинского района Андрей Ворушилин.

Он добавил, что на муниципалитет 21 февраля обрушился ураганный ветер. Он призвал местных жителей по возможности оставаться дома и воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край с выходных остается в эпицентре мощного циклона. На регион 21 февраля обрушился ураганный ветер. На побережье продолжаются ливни, а в горах идет снег.

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