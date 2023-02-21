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Тропические ливни и резкое похолодание ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tropicheskie-livni-i-rezkoe-poholodanie-ozhidayutsya-v-blizhajshie-dni-v-krasnodarskom-krae
Тропические ливни и резкое похолодание ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Сочи

Кубань с выходных остается в эпицентре мощного циклона. На регион 21 февраля обрушился ураганный ветер. На побережье продолжаются ливни, а в горах идет снег.

В Сочи за последние сутки выпало 84 мм осадков в виде дождя. Это 2/3 месячной нормы. Из-за этого на курорте и в его окрестностях начали сходить сели. В Туапсинском районе 20 февраля сошло пять оползней.

В Краснодарском крае 21 февраля продолжат идти тропические ливни. Они начнут стихать 22 февраля, а 23 февраля прекратятся. Кроме того, в регионе резко снизится температура воздуха. К примеру, в Краснодаре столбики термометров ночью опустятся до -8 °С.

«Причина того, что Южную Россию стихия терзает так долго, — противоборство циклона и антициклона. Ненастный вихрь смещается на восток очень медленно, ведь ему приходится преодолевать сопротивление очага высокого давления», — сообщает Центр погоды «Фобос».

Читайте также: в Туапсе объявили штормовое предупреждение о сильном тягуне в море. По данным метеорологов, в морпорту Туапсе 21 февраля с 17:00 до 21:00, а также до конца суток 21 февраля и ночью 22 февраля ожидается сильный тягун. В открытой части порта с юго-западной стороны ожидается зыбь — легкое колебание поверхности моря. Высота волн будет достигать 4-4,5 м.

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