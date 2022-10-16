В Майкопе легковушка насмерть сбила 19-летнюю девушку
Происшествия
16.10.2022 15:14
ДТП произошло 14 октября в 19:30 на перекрестке улиц Курганной и Титова.
По предварительным данным, 29-летний местный житель за рулем ВАЗ-21104 сбил 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. После столкновения легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-21065 под управлением 40-летней жительницы Майкопа.
В результате аварии девушка-пешеход погибла на месте, а водителя ВАЗ-21065 доставили в больницу с травмами.
В настоящее время полицейские проводят проверку. Устанавливают все причины и обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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