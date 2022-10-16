Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Майкопе легковушка насмерть сбила 19-летнюю девушку

Происшествия
16.10.2022 15:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-majkope-legkovushka-nasmert-sbila-19-letnyuyu-devushku
В Майкопе легковушка насмерть сбила 19-летнюю девушку
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

ДТП произошло 14 октября в 19:30 на перекрестке улиц Курганной и Титова.

По предварительным данным, 29-летний местный житель за рулем ВАЗ-21104 сбил 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть. После столкновения легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в ВАЗ-21065 под управлением 40-летней жительницы Майкопа.

В результате аварии девушка-пешеход погибла на месте, а водителя ВАЗ-21065 доставили в больницу с травмами.

В настоящее время полицейские проводят проверку. Устанавливают все причины и обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: в Краснодарском крае арестовали водителя, который сбил 7-летнего ребенка и уехал с места ДТП.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
В Краснодаре завершился прием заявок от кандидатов на должность мэра города
В Краснодаре завершился прием заявок от кандидатов на должность мэра города
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. Паромы на Керченской переправе будут работать после восстановления Крымского моста
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Новороссийске спасатели больше двух часов бормашиной спиливали гайку с пальца 5-летней девочки
  5. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях