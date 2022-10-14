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В Краснодарском крае арестовали водителя, который сбил 7-летнего ребенка и уехал с места ДТП

Происшествия
14.10.2022 19:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-arestovali-voditelya-kotoryj-sbil-7-letnego-rebenka-i-uehal-s-mesta-dtp
В Краснодарском крае арестовали водителя, который сбил 7-летнего ребенка и уехал с места ДТП
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла 7 октября напротив дома № 106 на улице Исполкомовской в Абинске.

По предварительным данным, водитель сбил 7-летнего мальчика на велосипеде и скрылся. Инспекторы ГИБДД при помощи записей с камер видеонаблюдения установили автомобиль и его местонахождение. За рулем в момент ДТП был 19-летний житель Абинска, его задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении водителя составили административный материал за оставление места ДТП. Суд назначил ему административный арест. Решение по факту нарушения ПДД, повлекшего вред здоровью ребенка, еще не принято. Административное расследование продолжается.

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