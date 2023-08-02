В «Магните» объяснили, почему опустели стеллажи с продуктами в магазинах сети в Краснодарском крае

По данным ретейлера, временная нехватка товаров в магазинах на Кубани вызвана повышенным спросом из-за жары и роста внутреннего туризма.

По данным СМИ, в Новороссийске наблюдается повышенные спрос на соки, газировки, а также на лапшу быстрого приготовления. В компании подтвердили, что высокий уровень спроса касается отдельных товарных категорий, которые традиционно популярны в это время года.

«В настоящее время компания увеличивает логистические ресурсы для более оперативного пополнения магазинов необходимым ассортиментом на фоне высокого спроса», — уточнили в пресс-службе ретейлера.

При этом некоторые СМИ связывали проблемы с нехваткой товара в магазинах сети «Магнит» в Краснодаре якобы с забастовки водителей. Эту информацию в компании опровергли, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Читайте также: «Магнит» протестирует программу фудшеринга для нуждающихся в Краснодаре.