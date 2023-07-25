«Магнит» протестирует программу фудшеринга для нуждающихся в Краснодаре

Программу бесплатной передачи продуктов для социально незащищенных граждан протестируют в пяти магазинах в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Туле, Ельце и Ижевске.

Тестировать фудшеринг будут в супермаркетах, расположенных в густонаселенных районах. Ожидается, что объем передаваемой продукции из тестовых магазинов составит до 14 тонн в месяц.

«В настоящее время «Магнит» передает продукты питания с истекающим сроком годности из дарксторов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Но в гипермаркетах и супермаркетах организация фудшеринга имеет свои особенности», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

В ходе теста фудшеринга планируется отработать необходимые процессы. После чего в компании примут решение о возможности дальнейшего развития проекта.

Ассортимент продуктов для бесплатной передачи будет насчитывать около 300 наименований, исключая продукты животного происхождения: хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, бакалея. Продукция будет проходить двойной контроль качества – со стороны сотрудников ретейлера и волонтеров.

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