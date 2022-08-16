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В «Лукойле» сообщили о решении проблемы с дефицитом бензина на АЗС в Краснодарском крае

Общество
16.08.2022 10:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lukojle-predupredili-o-defitsite-benzina-na-azs-v-krasnodarskom-krae
В «Лукойле» сообщили о решении проблемы с дефицитом бензина на АЗС в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее в соцсетях появилась информация, что на некоторых заправках «Лукойла» на Кубани отсутствует бензин.

Так, жители Новороссийска рассказали, что последние несколько дней в городе-герое наблюдают перебои с топливом на «Лукойле». А жители Апшеронска сообщили, что практически на всех АЗС «Лукойл» в городе отсутствует бензин.

Ситуацию с наличием бензина на автомобильных заправках в Краснодарском крае прокомментировали в «Лукойле».

«На фоне существенного роста сезонного автомобильного трафика в Краснодарском крае, а также значительного увеличения числа дополнительных пассажирских поездов, фиксируются временные проблемы с обеспечением нефтепродуктами нефтебаз, расположенных на территории Краснодарского края, ввиду максимальной загруженности железнодорожной инфраструктуры», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

В компании подчеркнули, что все проблемы с наличием бензина на АЗС «Лукойла» в Краснодарском крае уже решены.

Читайте также: за полгода стоимость бензина в Краснодарском крае снизилась на 0,5%.

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