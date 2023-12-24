В ликвидации последствий ночной непогоды в Сочи участвуют 400 человек

В Центральном районе курорта сильный ветер порывами до 29 м/с повредил более 100 кв. м кровли многоквартирного дома на улице Инжирной.

«Всего в ликвидации последствий ночной непогоды задействованы 400 человек и более 100 единиц техники. Стихией повреждено 11 кровель многоквартирных домов. Управляющие компании уже приступили к их ремонту. Окажем им необходимую поддержку стройматериалами и специалистами, чтобы как можно скорее завершить восстановительные работы», — подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, в переулке Горького оползень повредил магистральный водовод. Сейчас специалисты оперативно устраняют последствия — к работам привлекли 15 специалистов и спецтехнику. Завершить работы планируют до 20:00. Организовали подвоз питьевой воды, заявки можно оставить по телефону 444-05-05.

Из-за порывов ветра в ряде удаленных населенных пунктов Лазаревского района нарушено электроснабжение. В Вишневке и Наджиго упавшие деревья повредили две линии электропередачи. Для восстановления задействовано более 30 аварийно-восстановительных бригад и 18 единиц спецтехники. Котельные и водозаборы запитали дизельными генераторами. Восстановить электроснабжение планируют до конца суток.

Всего за ночь упало более 85 деревьев. В первую очередь специалисты расчищают территории возле соцобъектов и дороги. Общественный транспорт работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию.

«Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Рекомендуется не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной», — сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: в Сочи за сутки выпало 35 мм дождя и 45 мм снега.