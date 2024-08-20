В лесу под Туапсе нашли 130 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В правоохранительные органы позвонил местный житель и сообщил, что во время прогулки по лесу в окрестностях села Георгиевского он увидел в яме много предметов, похожих на боеприпасы.

На место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН «Пластун». Они обследовали подозрительный участок и нашли целый арсенал ржавых боеприпасов: две 50-мм минометные мины, два 45-мм артиллерийских снаряда и 126 ручных гранат времен Великой Отечественной войны.

Все обнаруженные боеприпасы взрывотехники уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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