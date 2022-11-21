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В лесу под Геленджиком заблудились двое взрослых и четверо детей

Происшествия
21.11.2022 16:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lesu-pod-gelendzhikom-zabludilis-dvoe-vzroslyh-i-chetvero-detej
В лесу под Геленджиком заблудились двое взрослых и четверо детей
Фото пресс-службы «Кубань-СПАС»

Вечером 20 ноября спасателям Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» поступило сообщение о том, что в районе скалы Парус заблудилась группа туристов из шести человек. Из них четверо — дети.

На место незамедлительно выехала дежурная группа. Спасатели оставили автомобиль в безопасном месте и со стороны села Прасковеевка пешком отправились по переданным туристами координатам.

Заблудившихся обнаружили ночью. Их вывели  в безопасное место. Помощь медиков никому не потребовалась, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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