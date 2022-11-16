На Красной Поляне спасатели во время учений эвакуировали застрявших на канатной дороге туристов

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Об этом 16 ноября сообщил в соцсетях глава города-курорта Алексей Копайгородский.

На Красной Поляне накануне старта зимнего курортного сезона провели командно-штабные учения спасателей. По легенде, из-за землетрясения произошла авария на подстанции. Без электричества остался горнолыжный курорт. В связи с этим в подъемниках на канатной дороге застряли туристы.

Пока электрики устраняли поломку, спасатели тушили условный пожар и эвакуировали людей. Всего задействовали специалистов девяти ведомств и организаций.

«Зимой Сочи ждет много гостей. Только в новогодние каникулы у нас отдохнут около 200 тыс. человек. На случай ЧС в зимний сезон на дежурстве будут более 500 спасателей. Особое внимание горному кластеру. Все горнолыжные курорты обеспечены собственной профессиональной спасательной службой. Также в полной готовности находятся сотрудники федеральной, краевой и городской служб спасения. В горной части дежурят профессионалы со спецподготовкой», — написал в своем Telegram-канале мэр Сочи.

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