На Красной Поляне спасатели во время учений эвакуировали застрявших на канатной дороге туристов
Об этом 16 ноября сообщил в соцсетях глава города-курорта Алексей Копайгородский.
На Красной Поляне накануне старта зимнего курортного сезона провели командно-штабные учения спасателей. По легенде, из-за землетрясения произошла авария на подстанции. Без электричества остался горнолыжный курорт. В связи с этим в подъемниках на канатной дороге застряли туристы.
Пока электрики устраняли поломку, спасатели тушили условный пожар и эвакуировали людей. Всего задействовали специалистов девяти ведомств и организаций.
«Зимой Сочи ждет много гостей. Только в новогодние каникулы у нас отдохнут около 200 тыс. человек. На случай ЧС в зимний сезон на дежурстве будут более 500 спасателей. Особое внимание горному кластеру. Все горнолыжные курорты обеспечены собственной профессиональной спасательной службой. Также в полной готовности находятся сотрудники федеральной, краевой и городской служб спасения. В горной части дежурят профессионалы со спецподготовкой», — написал в своем Telegram-канале мэр Сочи.
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