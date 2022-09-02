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В лесу под Геленджиком произошел пожар

Происшествия
02.09.2022 16:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lesu-pod-gelendzhikom-proizoshel-pozhar
В лесу под Геленджиком произошел пожар
Фото t.me/krd_klpc

Сообщение о задымлении в лесу в районе СНТ «Сосновое» поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра 2 августа в 15:40.

Для проверки информации выехали лесопожарная бригада и работники Геленджикского лесничества. Они прибыли на место и обнаружили низовой лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве.

В 16:00 огонь локализовали, в 16:37 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила около 0,03 га. Угрозы Геленджику и СНТ «Сосновое» не было. На месте возгорания работали 14 человек и 4 единицы техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Читайте также: в Геленджике потушили лесной пожар возле пляжа «Сосновка».

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