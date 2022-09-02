В лесу под Геленджиком произошел пожар
Происшествия
02.09.2022 16:45
Сообщение о задымлении в лесу в районе СНТ «Сосновое» поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра 2 августа в 15:40.
Для проверки информации выехали лесопожарная бригада и работники Геленджикского лесничества. Они прибыли на место и обнаружили низовой лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве.
В 16:00 огонь локализовали, в 16:37 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила около 0,03 га. Угрозы Геленджику и СНТ «Сосновое» не было. На месте возгорания работали 14 человек и 4 единицы техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.
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