В лесу под Геленджиком произошел пожар

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Сообщение о задымлении в лесу в районе СНТ «Сосновое» поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра 2 августа в 15:40.

Для проверки информации выехали лесопожарная бригада и работники Геленджикского лесничества. Они прибыли на место и обнаружили низовой лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве.

В 16:00 огонь локализовали, в 16:37 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила около 0,03 га. Угрозы Геленджику и СНТ «Сосновое» не было. На месте возгорания работали 14 человек и 4 единицы техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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