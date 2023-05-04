В лесных зонах Анапы усилят меры пожарной безопасности

Об этом стало известно 4 мая в ходе совещания по профилактике природных пожаров, которое провели в мэрии города-курорта.

Так, каждый день проводится мониторинг территории государственного заповедника «Утриш», в том числе с морских акваторий. На Малом Утрише установлен кордон, где специалист ежедневно следит за состоянием локации. Наблюдение ведется и за 10-километровой зоной вокруг заповедника на территории Варваровки и Сукко.

По итогам совещания было решено с наступлением пожароопасного периода усилить мониторинг территории заповедника, в том числе в каньонах, щелях и с моря. Также здесь при наступлении жарких дней сократят число экскурсионных маршрутов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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