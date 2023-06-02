В лесах под Новороссийском за несколько дней нашли два трупа

По обоим случаи смерти мужчин в окрестностях города-героя правоохранители проводят проверку.

Одного из мужчин нашли повешенным 31 мая в лесу в районе Абрау-Дюрсо. Это 53-летний местный житель, который 25 мая отправился в свой гараж на улице Видова на автомобиле Toyota Previa, а после этого перестал выходить на связь. Его более недели искали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Тело еще одного мужчины нашли несколькими днями ранее в лесу между хутором Дюрсо и Лесничеством. По неподтвержденным данным, его смерть была естественной. Известно, что мужчина приехал в Новороссийск из другого региона. При нем были документы, пишет газета «Жизнь Абрау».

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