Уехали и не вернулись: семейная пара с лабрадором пропала в Краснодарском крае

С 28 мая неизвестно местонахождение 36-летней Марии и 35-летнего Артема Полковниченко.

Сообщается, что в этот день пара выехала на автомобиле Chevrolet Niva серого цвета из села Глафировка в Щербиновском районе. С ними была белая собака породы лабрадор.

Мария Полковниченко среднего телосложения, рост 158 см, волосы рыжие, глаза голубые. Артем Полковниченко худощавого телосложения, рост 170 см, волосы темные, глаза серо-синие.

Всех располагающих информацией о пропавших просят обращаться на горячую линию 8 800 700 5452 (звонок бесплатный), сообщает Telegram-канал поискового отряда «Лиза Алерт»

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