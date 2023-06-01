Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Уехали и не вернулись: семейная пара с лабрадором пропала в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uehali-i-ne-vernulis-semejnaya-para-s-labradorom-propala-v-krasnodarskom-krae
Уехали и не вернулись: семейная пара с лабрадором пропала в Краснодарском крае
Фото t.me/la_krd_krai

С 28 мая неизвестно местонахождение 36-летней Марии и 35-летнего Артема Полковниченко.

Сообщается, что в этот день пара выехала на автомобиле Chevrolet Niva серого цвета из села Глафировка в Щербиновском районе. С ними была белая собака породы лабрадор.

Мария Полковниченко среднего телосложения, рост 158 см, волосы рыжие, глаза голубые. Артем Полковниченко худощавого телосложения, рост 170 см, волосы темные, глаза серо-синие.

Всех располагающих информацией о пропавших просят обращаться на горячую линию 8 800 700 5452 (звонок бесплатный), сообщает Telegram-канал поискового отряда «Лиза Алерт»

Читайте также: стали известны подробности о пропавшем в Ростовской области жителе Кубани Александре Полещуке.

Статьи
Что сделать, чтобы быстро восстановить севший голос
Что сделать, чтобы быстро восстановить севший голос
Что скрывает пляж: эксперт рассказал об опасности песочных пляжей
Что скрывает пляж: эксперт рассказал об опасности песочных пляжей
Рак желудка: профилактика, лечение и прогнозы
Рак желудка: профилактика, лечение и прогнозы
Какие бывают обезболивающие и как их правильно принимать
Какие бывают обезболивающие и как их правильно принимать
Кому и почему нельзя есть мороженое
Кому и почему нельзя есть мороженое
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях