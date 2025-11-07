Современные образовательные пространства создали в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В Ленинградском социально-педагогическом колледже открыли учебные мастерские по компетенции «Преподавание в младших классах».

Как сообщила и. о. министра образования и науки Кубани Елена Воробьева, с начала текущего года мастерская в учебном заведении округа стала четвертой. Ранее подобные профильные классы и лаборатории открыли в техникумах Курганинского и Лабинского районов, а также в колледже радиоэлектронного приборостроения в Новороссийске.

«Это крайне важная задача для нас, ведь именно на таких высокотехнологичных площадках студенты отрабатывают практические навыки, которые потом будут применять в своей работе», — отметила Воробьева.

В мастерские поставили современное мультимедийное оборудование, интерактивные панели, мобильную мебель-трансформер и специализированные учебные комплексы. Благодаря новому оборудованию обучающиеся смогут воссоздать реальные учебные ситуации и освоить практические навыки, которые необходимы для работы в современных школах.

Мастерские планируют использовать в образовательном процессе по ключевым профессиональным модулям специальности «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в начальном образовании». В настоящее время около 500 студентов колледжа обучаются по этим направлениям.

Новые мастерские будут использовать не только для повседневных занятий, но и для проведения регионального чемпионата профессионального мастерства и демонстрационного экзамена. Кроме того, работающие педагоги смогут повысить квалификацию на базе новой площадки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

