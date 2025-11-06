Обучающий семинар для молодых специалистов медиасферы пройдет в Краснодаре

Окружной образовательный семинар «ШУМ.Регионы» с 20 по 22 ноября проведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Семинар проведут в режиме трехдневного интенсива. Мероприятие соберет молодых специалистов медиаиндустрии края в возрасте от 16 до 35 лет: журналистов, блогеров, SMM-специалистов, создателей контента и всех, кто развивается в медиасфере. Событие нацелено на профессиональное развитие и обмен опытом.

В программу включены лекции и мастер-классы от экспертов. Главная цель — развитие профессиональных навыков и поддержка медиаспециалистов в продвижении ценностей нацпроекта «Молодежь и дети», а также в создании качественного контента, сообщает пресс-служба департамента молодежной политики Краснодарского края.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке до 8 ноября.

