Молодежь Краснодарского края приняла участие в медиапроекте «Код: Кубань»

Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет приняли участие в образовательной программы по подготовке специалистов в сфере современных медиа. Обучение провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

По словам организаторов, медиапроект «Код: Кубань» направлен на развитие креативности и медиаграмотности среди молодежи.

«Сегодня особенно важно уметь создавать позитивный контент, который вдохновляет и радует окружающих, — отметил и.о. руководителя департамента молодежной политики региона Роман Дмитриев. — На лекциях и практических занятиях участники приобретают навыки, полезные как в профессиональной сфере, так и в повседневной жизни. Это открывает перед ними новые карьерные возможности и позволяет заявить о себе».

Открытые лекции и практические треки по подкастингу, видеопроизводству и SMM прошли на базе Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, Кубанского государственного технологического университета и Кубанского государственного университета. Участники получили теоретические и практические навыки, научились продвижению контента в цифровой среде. А также смогли поработать с профессиональным оборудованием. В завершении участники создали собственный медиапродукт.

Проект реализуется в рамках программы «Регион для молодых» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Программа входит в систему мероприятий федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

