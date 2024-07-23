В Ленинградском районе строят теплотрассу к новой котельной

В рамках краевой госпрограммы «Развитие ЖКХ» к новой блочно-модульной котельной строят теплотрассу в станице Ленинградской.

Протяженность участка сети составит более 3 км. Срок службы новых труб — около 50 лет. Об этом рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

«Сейчас завершают монтаж трубопроводов и тепловых камер. Новая трасса обеспечит теплом школу и детский сад, а также 33 многоквартирных дома. Работы ведут строго по графику. Теплотрасса будет введена в эксплуатацию уже в предстоящем отопительном сезоне», — добавил он.

Во время работы строители применяют новую технологию, при которой трубы укладывают в специальные бетонные лотки. Каждая из теплоизолированных труб снабжена датчиками, сигнализирующими диспетчеру в случае неисправности.

В этом году в регионе в рамках госпрограммы модернизируют и построят еще 11 котельных и заменят более 130 км изношенных теплосетей, сообщает в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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