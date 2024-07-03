В двух поселках Ленинградского района полностью меняют водопровод

Старые трубы, проложенные еще в советское время, в поселках Бичевом и Трудовом, проржавели и раскрошились. Из-за этого населенные пункты часто оставались без воды.

«Вот какие-то хлопья, черный мусор, всякое бывает, когда порыв идет. Иногда черная вода бежит из крана», — рассказывает жительница поселка Бичевого Анжелика Кручинина.

Жители поселков привыкли экономить воду. Например, в своем дворе Анжелика Кручинина поставила бассейн. В нем купаются дети, из него берут воду для полива огорода и для питья домашней птице.

По словам главы сельского поселения Ленинградского района, воду в селах отключают несколько раз в месяц.

«Там проходит сотая асбестоцементная труба длиной 10 м. Она переходит в 150-ю железную, которая переходит в чугунную. Все это погнило, из-за чего идут большие потери воды — она просто уходит в землю, в никуда», — говорит глава восточного сельского поселения Ленинградского района Валерий Запорожец.

По региональной программе из краевой казны в отдаленные поселки района удалось привлечь 17 млн рублей — эта сумма вдвое превышает годовой бюджет поселения.

«Водопровод подведут абсолютно бесплатно к каждому дому. Траншея перережет единственный подъезд к воротам, после сюда проложат трубу и сразу закопают. В день рабочие стараются отрабатывать участки по 200 м», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

Существующую схему водопровода поменяют. Сейчас в поселке есть тупиковые участки, где вода застаивается, при обновлении трубы закольцуют, что исключит необходимость часто промывать систему.

«Так не будет застоя воды. Она будет циркулировать, будет более чистая», — объясняет прораб подрядной организации Валентин Родин.

Копать траншеи строители начали от водонапорной башни, сейчас они ведут трубы вдоль домов. Систему оборудуют необходимыми насосами и задвижками, а также в поселках появятся шесть пожарных гидрантов. Все работы завершат к ноябрю.