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В Ленинградском районе «Пушкинские карты» получили более 1 тыс. школьников

Культура
20.10.2022 09:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-leningradskom-rajone-pushkinskie-karty-poluchili-bolee-1-tys-shkolnikov
Видео канала «Кубань 24»

Средства можно потратить только на культурные походы. Например, стать зрителем программы под названием «Традиции, быт и праздники казачьей станицы».

«В этой программе задействованы сразу несколько наших коллективов. Это и народный фольклорный коллектив, которому в этом году исполняется 35 лет. У нас есть три танцевальных коллектива, имеющих звание образцовые народные и в репертуаре каждого коллектива есть казачьи народные танцы», — сказала директор социально-культурного комплекса станицы Ленинградской Наталья Степаненко.

В премьерном показе программы принял участие и эстрадный коллектив социально-культурного комплекса. Постановку станичники посвятили юбилею края и Году культурного наследия народов России.

—Нынешняя молодежь даже не знает, что такое суржик. Кубанское наречие. Они даже не знают этого. Балачку тоже не все знают. Мы живем на Кубани, они должны знать наши традиции.

— Я потомственная казачка, я станичница коренная, много поколений моей семьи жили здесь, работали здесь, в станице. Прабабушка, бабушка, все балакали.

Созданный коллективными усилиями спектакль планируют показать во всех поселениях района. С полной афишей мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», можно ознакомиться на сайте.

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