Ученики Детской школы искусств КГИК посетили дом, стилизованный под казачью избу

Видео канала «Кубань 24»

Музей, который хранит образцы народного творчества, создан Краснодарским институтом культуры пять лет назад.

С тех пор дети знакомятся здесь с уникальными изделиями. Это традиционные костюмы, вышивка, плетения, посуда и предметы быта.

— Я надеюсь, что в будущем, когда я подрасту, я смогу сделать такие же красивые работы. Я никогда такого не видела, и очень хотела бы сделать в будущем такие же всякие штучки.

Цель таких экскурсий — привить юным творцам интерес к народной культуре.

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