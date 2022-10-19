Ученики Детской школы искусств КГИК посетили дом, стилизованный под казачью избу
Культура
19.10.2022 08:40
Музей, который хранит образцы народного творчества, создан Краснодарским институтом культуры пять лет назад.
С тех пор дети знакомятся здесь с уникальными изделиями. Это традиционные костюмы, вышивка, плетения, посуда и предметы быта.
— Я надеюсь, что в будущем, когда я подрасту, я смогу сделать такие же красивые работы. Я никогда такого не видела, и очень хотела бы сделать в будущем такие же всякие штучки.
Цель таких экскурсий — привить юным творцам интерес к народной культуре.
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