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В Ленинградском районе после капремонта открыли поликлинику ЦРБ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-leningradskom-rajone-posle-kapremonta-otkryli-polikliniku-tsrb
В Ленинградском районе после капремонта открыли поликлинику ЦРБ
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 17 февраля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Поликлинику отремонтировали по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Люди очень ждали этого события, ведь медучреждение обслуживает 45 тыс. человек и рассчитано на прием 700 человек в смену. В поликлинике заменили кровлю, сделали новую вентиляцию, полностью обновили коммуникации и внутреннюю отделку, оснастили кабинеты современным оборудованием: маммографом, рентгеновским комплексом, аппаратом УЗИ, эндоскопическими системами», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Замглавы региона отметила, что жители со всего Ленинградского района смогут получать медпомощь в комфортных условиях.

Читайте также: в 2023 году на строительство и приобретение поликлиник дополнительно направят 3,4 млрд рублей.

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