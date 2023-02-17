В Ленинградском районе после капремонта открыли поликлинику ЦРБ
Об этом 17 февраля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Поликлинику отремонтировали по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
«Люди очень ждали этого события, ведь медучреждение обслуживает 45 тыс. человек и рассчитано на прием 700 человек в смену. В поликлинике заменили кровлю, сделали новую вентиляцию, полностью обновили коммуникации и внутреннюю отделку, оснастили кабинеты современным оборудованием: маммографом, рентгеновским комплексом, аппаратом УЗИ, эндоскопическими системами», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.
Замглавы региона отметила, что жители со всего Ленинградского района смогут получать медпомощь в комфортных условиях.
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