В Ленинградском районе подвели итоги фестиваля «Нам жить в России»
Фестиваль подростково-молодежных объединений собрал на одной площадке 49 коллективов со всего края.
Они презентовали свои увлечения, чтобы приобщить к творческой деятельности детей, еще незанятых интересным делом. Особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.
«Каждый коллектив уникален. У каждого свое направление и для всех нас выход на большую сцену — это всегда большая ответственность и, конечно, волнение», — сообщил руководитель военно-патриотического отряда из Ленинградского района Николай Риган.
«Мы приехали с программой интерактивной площадки, также с концертной программой. Мы ведем очень активную творческую деятельность, у нас очень активные ребята. И благодаря этому мы здесь — в станице Ленинградской, в финале конкурса», — сказал руководитель агиткультбригады из Белореченского района Виталий Безкоравайный.
Фестиваль проводится ежегодно в рамках государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков». В этот раз его победителями стали представители Новокубанского района. Финалистов наградили дипломами и денежными призами.
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