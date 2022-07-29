В Краснодаре на брифинге обсудили планы развития молодежной политики

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Финансирование этой деятельности за десять лет увеличилось фактически вдвое. Только в этом году на проведение городских мероприятий было выделено около 160 млн рублей.

«Мы переходим к более серьезному формированию системы наших органов молодежного самоуправления. Это целая сетка: у нас есть молодежный совет при главе города, есть ученический, студенческий совет и из наименований вы понимаете, что затрагивает разных молодых людей. Органы молодежного самоуправления — это, прежде всего, площадки для замотивированных молодых людей», — сказал начальник управления по делам молодежи города Краснодара Сергей Мальцев.

Сегодня у Молодежного центра Краснодара свое здание, там много площадок для встреч и полезных затей. Благодаря эффективному взаимодействию с органами власти в городе проводится много ярких массовых мероприятий, строятся ворк-аут площадки, скейт-парки, выделяются места под граффити. Сейчас, например, идет активная подготовка ко Дню города, который отметят в сентябре.