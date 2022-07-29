Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре на брифинге обсудили планы развития молодежной политики

Общество
29.07.2022 16:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-brifinge-obsudili-plany-razvitiya-molodezhnoj-politiki
Видео канала «Кубань 24»

Финансирование этой деятельности за десять лет увеличилось фактически вдвое. Только в этом году на проведение городских мероприятий было выделено около 160 млн рублей.

«Мы переходим к более серьезному формированию системы наших органов молодежного самоуправления. Это целая сетка: у нас есть молодежный совет при главе города, есть ученический, студенческий совет и из наименований вы понимаете, что затрагивает разных молодых людей. Органы молодежного самоуправления — это, прежде всего, площадки для замотивированных молодых людей», — сказал начальник управления по делам молодежи города Краснодара Сергей Мальцев.

Сегодня у Молодежного центра Краснодара свое здание, там много площадок для встреч и полезных затей. Благодаря эффективному взаимодействию с органами власти в городе проводится много ярких массовых мероприятий, строятся ворк-аут площадки, скейт-парки, выделяются места под граффити. Сейчас, например, идет активная подготовка ко Дню города, который отметят в сентябре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. В аэропорту Сочи планируют построить второй терминал
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. СМИ: Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня
В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Прямой эфир
Мы в соцсетях