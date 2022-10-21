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В Ленинградском районе капитально отремонтируют поликлинику

Общество
21.10.2022 14:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-leningradskom-rajone-kapitalno-otremontiruyut-polikliniku
В Ленинградском районе капитально отремонтируют поликлинику
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 21 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В Ленинградской ЦРБ ведется комплексная модернизация. Уже установили новое оборудование в акушерско-гинекологическом отделении и женской консультации.

«Сейчас монтируем входную группу, укладываем плитку и оформляем стены. Параллельно с ремонтом работаем над преобразованием облика поликлиники. Пока ведется ремонт, принимаем пациентов в трехэтажном педиатрическом корпусе на территории ЦРБ», — написала Минькова в Telegram.

По программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» в ЦРБ закупили универсальный рентгенодиагностический передвижной цифровой комплекс. А также электрические кровати для рожениц, дефибриллятор, бестеневой операционный светильник. Кроме того, приобрели кольпоскопы и стол для реанимации новорожденных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В центральную больницу Калининского района доставили цифровой рентген-аппарат. Его приобрели в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

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