В Ленинградском районе капитально отремонтируют поликлинику
Об этом 21 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
В Ленинградской ЦРБ ведется комплексная модернизация. Уже установили новое оборудование в акушерско-гинекологическом отделении и женской консультации.
«Сейчас монтируем входную группу, укладываем плитку и оформляем стены. Параллельно с ремонтом работаем над преобразованием облика поликлиники. Пока ведется ремонт, принимаем пациентов в трехэтажном педиатрическом корпусе на территории ЦРБ», — написала Минькова в Telegram.
По программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» в ЦРБ закупили универсальный рентгенодиагностический передвижной цифровой комплекс. А также электрические кровати для рожениц, дефибриллятор, бестеневой операционный светильник. Кроме того, приобрели кольпоскопы и стол для реанимации новорожденных, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В центральную больницу Калининского района доставили цифровой рентген-аппарат. Его приобрели в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
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