В Ленинградском районе благоустроили парк в центре поселка

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» привели в порядок зеленую зону в поселке Первомайском.

Парк находится в центре поселка, это основное место проведения праздников и массовых мероприятий. По нацпроекту благоустроили территорию площадью свыше 4 тыс. кв. м.

«В парке уложили пешеходные дорожки, установили детские игровые комплексы и создали воркаут-зону. Территорию украсили новые клумбы и газоны, объекты малых архитектурных форм. Обновили систему уличного освещения», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В общей сложности на Кубани в 2024 году благоустроят 104 общественные территории. За все время действия нацпроекта «Жилье и городская среда» в крае обновили порядка 1,3 тыс. общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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