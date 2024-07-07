В Ленинградской спустя сутки потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Спасатели утром 7 июля ликвидировали возгорание на нефтебазе в станице Ленинградской, возникшее после атаки беспилотника.

Кроме того, вечером 6 июля потушили пожар на резервуарах с топливом в Павловском районе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атака украинских беспилотников была отражена в ночь на 6 июля над Ейским, Ленинградским и Павловским районами Краснодарского края. В станице Павловской после падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло возгорание резервуаров для хранения топлива. В Ленинградской из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с топливом.