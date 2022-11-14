В Ленинградской области открыли мемориал в честь защитников с Кубани

Фото пресс-службы администрации Ленинградской области

Мемориальный камень «Героям Кубани, защитникам города на Неве» торжественно открыли 14 ноября на Невском пятачке на Интернациональной аллее памяти и славы.

«Открывая стелу, наши регионы становятся чуть ближе, и теперь у нас есть частичка земли с Кубани. Эта аллея всегда будет в почете у наших жителей и гостей региона. Сюда всегда приходят люди, это значит, что память сохраняется», — сказал зампредседателя Ленинградской области Владимир Цой.

Он отметил, что Ленинградская битва одна из важнейших страниц в истории Великой Отечественной войны и назвал хорошей традицией открытие стел памяти, которые посвящены солдатам из разных регионов России.

Невский пятачок — это плацдарм на левом берегу Невы около поселка Невская Дубровка. Защитники Ленинграда удерживали его с 19 сентября 1941 года по 29 апреля 1942 года. На этом небольшом участке земли, площадь которого варьировалась от 2 до 4,5 км, погибли более 100 тыс. советских солдат, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

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