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На Кубани у мемориала павшим казакам провели Апшеронские поминовения

Общество
22.10.2022 17:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-u-memoriala-pavshim-kazakam-proveli-apsheronskie-pominoveniya
На Кубани у мемориала павшим казакам провели Апшеронские поминовения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Памятное мероприятие прошло 22 октября у мемориала «Казакам станицы Апшеронской, павшим в начале 20 века».

Почтить память казаков пришли свыше 500 человек. Участие приняли казаки районных обществ, представители духовенства, общественных объединений, учащиеся и жители района.

Протоиерей районного казачьего общества Дмитрий провел панихиду, после чего участники возложили венки и цветы к мемориальному комплексу. Затем колонна казаков Майкопского отдела прошла по городскому парку торжественным маршем.

«В конце сентября 1920 года произошла трагедия — было убито 118 казаков. Это место стало братской могилой, где как символ стоит мемориальный комплекс, посвященный казакам, павшим в годы братоубийственной гражданской войны. Более ста лет прошло с тех событий, но мы чтим память о погибших, воспитываем юное поколение, чтобы подобные события никогда не повторились», — цитирует вице-губернатора региона, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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