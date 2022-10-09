В Курганинском районе состоялись Михайловские поминовения

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятие состоялось в станице Михайловской, на нем присутствовал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, более 350 казаков, более 100 учеников казачьих классов.

В 1918 году в районе станицы Михайловской шли сражения между войсками под командованием генерала Врангеля и частями Красной армии. В память о погибших прошла панихида. После минуты молчания участники поминовений возложили к монументу венки и цветы.

По словам замглавы региона, в годы гражданской войны в Курганинском районе шли ожесточенные бои.

«Сражались брат против брата, сын против отца. Это было страшное время, которое унесло жизни сотен тысяч человек. Памятник, у которого мы собрались, стал символом примирения враждующих сторон в нашей вере духовной и православной», — сказал атаман Кубанского казачьего войска.

За два 2,5 месяца сражений погибли более 2,4 тыс. казаков и 260 офицеров. В окрестностях станицы Михайловской установили памятник, который позже был разрушен. В 2012 году администрация Курганинского района совместно с приходом Вознесения Господня и казаками восстановила памятник, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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